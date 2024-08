Comune irritato convocata la Robur Loré | Solo un legittimo monitoraggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nel giorno che potrebbe salutare il passaggio di testimone tra Simone Giacomini e la cordata estera che fa capo a Walter Zenga, interessata ad acquistare il Siena Fc (oggi, infatti, dovrebbe esserci il closing della trattativa per la vendita del club), si svolgerà un incontro, verosimilmente in remoto, tra l’attuale proprietà dellae l’amministrazione. E’ stato proprio il, ieri, a convocare l’attuale dirgenza, "per unsul futuro del calcio bianconero, viste le numerosi voci relative a una possibile cessione della società". "Ildi Siena – ha spiegato l’assessore allo sport, Lorenzo(nella foto) - non deve entrare in questioni fra privati, quale l’eventuale trattativa per una possibile cessione delle quote societarie di Siena Fc, ma effettua una tutela della collettività e della comunità sportiva senese".