Che cosa c’è dietro ritardi e cancellazioni dei treni italiani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 2 agosto 2024) È già l’estate degli enormideiin tutta Italia. Perfino l’alta velocità, riconosciuta come fiore all’occhiello del Paese, attira le critiche di migliaia die turisti stranieri, bloccati da ore di attesa e. Solo nei dieci giorni tra il 16 e il 25 luglio ci sono stati settantaquattro casi di rallentamenti o sospensioni della circolazione legati a problemi tecnici aio alla linea elettrica, come riportato dal Codacons nel suo bilancio dei disservizi al traffico ferroviario stilato grazie alle informazioni pubblicate sul sito di Rfi. E negli scorsi mesi alcuni casi avevano fatto particolare scalpore. Tra i più eclatanti quello di un Frecciarossa che a giugno è rimasto fermo per quattro ore con a bordo cinquecento persone, senza acqua né aria condizionata.