Atletica chi corre i preliminari dei 100 metri alle Olimpiadi? Presenze esotiche ai confini del mondo | tutti i Paesi

(Di venerdì 2 agosto 2024) I 100sono la gara regina delledi Parigi 2024, in programmaore 21.55 di domenica 2 agosto. Prima di arrivare alla finale tra i migliori otto sprinter del Pianeta, pronti a sfidarsi a viso aperto per la conquista dell’appellativo di uomo più veloce della Terra e naturalmente per la conquista della medaglia d’oro, bisognerà passare dbatterie e dsemifinali. Questa progressione per quanto concerne i big, come ad esempio Marcell Jacobs e Noah Lyles, ma non bisogna dimenticare il turno preliminare, previsto nella mattinata di sabato 4 agosto. A questo evento partecipano atleti di bassa caratura e provenienti da piccoli, spesso ai margini dell’universo sportivo e anche poco conosciuti dal grande pubblico. Sono previste addirittura sei heat, avanzano i primi due di ciascuna serie e i migliori quattro tempi di ripescaggio.