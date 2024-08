Vis Pesaro Menga | È in arrivo il portiere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Michele, 33 anni della Visè uno dei direttori sportivi più giovani del calcio professionistico italiano. Recentemente ha superato brillantemente il corso Figc e ha rinnovato il contratto con la società del presidente Bosco fino al 30 giugno del 2028. Ieri mattina era a Cingoli a osservare l’allenamento della squadra. Direttorecontento delle operazioni di mercato? "Sì molto contento, ho cercato di accontentare il mister affidandogli una squadra già pronta per il ritiro, l’abbiamo completata con l’del terzino sinistro Alfonso Peixoto, già con noi nella passata stagione". Quali ruoli ritiene che siano ancora scoperti? "Speriamo di concludere domani o dopo domani con uno nuovo. Con il mister ci siamo riservati un pochino di tempo per vedere se manca ancora qualcosa, in questo caso cercheremo l’elemento adatto".