Soldi dalla Fondazione Pescheria Opera Maestra pagata per i ‘totem’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) di Roberto Damiani e Antonella Marchionni C’è un terzo affluente (dopo Comune e Aspes) da cui ipubblici sono confluiti nel fiume delle no profit di via Pastrengo. Altri 39.833 euro sono arrivati, presieduta dal vicesindaco Daniele Vimini che, dal 2022, ha stipulato una convenzione con il Comune per gestire le iniziative culturali di Pesaro e il programma della Capitale della Cultura.ha avuto l’affidamento, in base al documento n. 5 del 26 maggio 2023, di fornire i 14 totem tridimensionali in polistirolo a forma di cuore di Pesaro2024. Erano 14 ma ne sono "sopravvissuti" solo due e i superstiti si trovano all’ingresso dell’autostrada e davanti alla Vitrifrigo Arena. Gli altri sono stati "attaccati dai vandali – come ha osservato il direttore generale dellaSilvano Straccini – e andranno sistemati. E lo faremo in economia.