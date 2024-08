Salvini usa le donne per giustificare la sua transfobia | il caso di Imane Khelif

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il governo di Giorgia Meloni non perde occasione per dimostrare quanto sia omofobo e transfobico. L’ultima, in ordine di tempo, è la fake news secondo cui l’atletasarebbe una donna trans. Nulla di più falso, ma i vari, Santanchè, La Russa si sono scagliati contro la sportiva e la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi, diffondendo una notizia non vera e, di fatto, emarginando e offendendo un’intera comunità. IldiMa andiamo con ordine: la bufala secondo cuisarebbe nata uomo è partita nel 2023, attraverso i social spagnoli di estrema destra. La fake news che la riguarda è stata diffusa nell’ambito di un dibattito sulla partecipazione delle sportive transgender nelle competizioni femminili. La verità, comunque, è cheha una malattia (l’iperandrogenismo) che le causa livelli di testosterone più alti del normale.