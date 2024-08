Roma pompieri a lavoro tutta la notte per domare l’incendio di Monte Mario

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto- Sono proseguitelale operazioni di spegnimento e bonifica dell’area di- leggi qui– ed in particolare di villa Mazzanti dove hanno lavorato incessantemente 7 squadre VVF. Alle prime luci dell’alba si è portato sull’area anche l’elicottero della regione Lazio con a bordo il Dos Vvf per una prima ricognizione e per i successivi lanci. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.