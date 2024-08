Otto libri da leggere ad agosto | le letture top biografia attesissima compresa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 agosto 2024)è il mese delle vacanze, se non per tutti almeno per una buona fetta di persone: durante queste giornate si stacca dalla routine per ricaricare le pile e dedicarsi a ciò che piace di più. Si possono fare dei viaggi, oppure piccole gite, o – ancora – programmare di dedicarsi a tutto ciò che abbiamo rimandato per molto tempo. Ma ci sono dei compagni silenziosi con cui organizzare tutto e sono i. Tra le pagine di un romanzo ci si può rilassare, si possono trovare risposte o vivere avventure inaspettate. Si possono esplorare mondi conosciuti e anche altri che esistono solo nella fantasia di chi li ha scritti. Ecco perché perdersi tra le pagine di un libro è regalarsi un dono speciale: glititoli daad, tra storie romantiche, avventurose, ricche di misteri o di spunti di riflessione e unamolto attesa.