Olimpiadi | Carini si ritira contro Imane Khelif La politica si infiamma Meloni | Non era incontro ad armi pari

(Di giovedì 1 agosto 2024) Aveva acceso il dibattito già dalla vigilia, lo fa a maggior ragione ora, visto l’esito. Alledigi la pugile azzurra Angelaha deciso dirsi dopo appena 45 secondi dall’inizio del suo incon la pugile algerina intersexha subito due duri colpi dalla sua avversaria, e ha quindi deciso dirsi. Subito dopo si è inginocchiata, scoppiando in lacrime. A caldo l’atleta campana ha commentato: “Ero salita sul ring per combattere. Non mi sono arresa, ma un pugno mi ha fatto troppo male e dunque ho detto basta. Esco a testa alta”. Un match che aveva già fatto molto discutere nelle ore precedenti, accendendo lo spolitico.era stata esclusa dai mondiali perché il suo Dna ha un cromosoma maschile. Ma il Comitato Olimpico Internazionale ha stabilito chepoteva regolarmente disputare il torneo femminile di boxe.