Nuoto Alberto Razzetti e Leonardo Deplano nelle Finali olimpiche dei 200 misti e dei 50 sl

(Di giovedì 1 agosto 2024) Calato il sipario sul sesto giorno di gare alla Paris La Defense Arena, la casa delin queste Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia ha preso atto della qualificazione alla Finale di domani nei 50 stile libero di. Il toscano, in 21.50 (personale), è entrato nell’atto conclusivo con il terzo crono e domani proverà a recitare un ruolo da protagonista. A precederlo nell’overall sono stati l’australiano Cameron McEvoy e il britannico Benjamin Proud con lo stesso tempo di 21.38. Si preannuncia una gara molto tirata, con le presenza anche del campione olimpico in carica, Caeleb Dressel (21.58), e il francese Florent Manaudou (21.64), entrato con l’ultimo crono utile. Niente da fare per Lorenzo Zazzeri (12° in 21.83). Nei 200uomini c’è stato il secondo approdo in Finale tra le fila azzurre. L’ha firmatoin 1:57.