LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | in corso la finale per il bronzo attesa per la finalissima

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1. Va a segno l’attacco di Ueno. SI PARTE! Iniziato l’assalto tra Guo e Ueno. 19.12 Tutto pronto all’inizio dellaper iltra Canada e Giappone. 19.10 Questo l’ordine degli assalti: 1 CAN GUO Jessica Zi Jia – JPN UENO Yuka 2 CAN HARVEY Eleanor – JPN MIYAWAKI Karin 3 CAN ZHANG Yunjia – JPN AZUMA Sera 4 CAN GUO Jessica Zi Jia – JPN MIYAWAKI Karin 5 CAN ZHANG Yunjia – JPN UENO Yuka 6 CAN HARVEY Eleanor – JPN AZUMA Sera 7 CAN ZHANG Yunjia – JPN MIYAWAKI Karin 8 CAN GUO Jessica Zi Jia – JPN AZUMA Sera 9 CAN HARVEY Eleanor – JPN UENO Yuka 19.08 Entrano in pedana le due formazioni. 19.06 Nei quarti diil Giappone ha sconfitto 45-30 la Polonia. Vittoria di misura per il Canada che ha superato i padroni di casa 38-36. 19.03 Laper ilinizierà alle 19.10.