LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Zazzeri Deplano e Razzetti in semifinale

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.36: SUMMER MCINTOSH! La canadese mette le marce alte nella seconda parte di gara e va a vincere con il record personale di 2’03?03, argento Regan Smith con 2’03?84, bronzo per la cinese Zhang con 2’05?09, poi Dekkers, Baqch, Shackell 20.34: Ai 100 Zhang, McIntosh, Smith 20.30: Queste le protagoniste della finale dei 200 farfalla donne: 1 CONNOR Abbey Lee AUS 21 APR 2005 2:07.10 2 SHACKELL Alex USA 13 NOV 2006 2:06.46 3 ZHANG Yufei CHN 19 APR 1998 2:06.09 4 McINTOSH Summer CAN 18 AUG 2006 2:04.87 5 SMITH Regan USA 9 FEB 2002 2:05.39 6 DEKKERS Elizabeth AUS 6 MAY 2004 2:06.17 7 BACH Helena Rosendahl DEN 12 JUN 2000 2:06.65 8 STEPHENS Laura GBR 2 JUN 1999 2:07.53 20.28: L’ultima finale di giornata è quella della 4×200 stile libero donne, l’Italia non c’è, Australia grande favorita 20.