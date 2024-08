Il 25 agosto la ’Granfondo’ | Unirà sport e turismo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Meno di un mese al via della Granfondo Matildica Merida 202, evento che associa alla passione per il ciclismo l’amore per il territorio reggiano. L’edizione 2024 – presentata ieri in Municipio – propone percorsi spettacolari che attraversano paesaggi storici e naturali di rara bellezza. Le novità sono lo spostamento in corso Garibaldi della partenza e dell’arrivo a Reggio Emilia, l’utilizzo del Chiostri della Ghiara come punto di snodo principale della manifestazione e il coinvolgimento delle società ciclistiche reggiane nell’organizzazione dell’evento. La Granfondo, che si terrà domenica 25, con i suoi 155 km e 2100 metri di dislivello, è pensata per chi cerca una sfida avvincente e panoramica. La Mediofondo, di 119 km con 1400 metri di dislivello, è perfetta per chi desidera una prova impegnativa ma più accessibile.