Harry e Meghan Markle annunciano il viaggio in Colombia e un’intervista bomba

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il Principesono tornati prepotentemente in scena. Dopo ilin Nigeria la coppia si era un po’ tenuta lontana dai riflettori ma ora è tornata più carica che mai e con due annunci importanti. I Duchi di Sussex hanno svelato il loro prossimoimportante e ancheche potrebbe far tremare (ancora una volta) la famiglia reale che, almeno per il momento, non ne vuole proprio sapere di reinserire le pecore nere a corte.pronti per uninvoleranno presto in. L’annuncio è arrivato il primo agosto ma le date ufficiali delnon sono state ancora comunicate.