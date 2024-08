Friuli Venezia Giulia morti due alpinisti austriaci | sono precipitati dallo Spigolo Comici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dueprecipitando, in. L’allarme è stato dato nella serata del 31 luglio, dopo il mancato ritorno a casa dei due uomini. A seguito dell’allarme, simessi sulle loro tracce le squadre di Cave del Predil del soccorso alpino e i militari della guardia di finanza. Dopo ore di ricerche, stamattina – 1 agosto –stati individuati i corpi, poi recuperati dall’elicottero sanitario regionale. I dueavevano in programma di partireper raggiungere la Cima di Riofreddo, una via di 800 metri di dislivello che richiede diverse ore per essere percorsa. L'articolodueproviene da Il Fatto Quotidiano.