Carboni tra Inter e Marsiglia arriva l’ultimo accordo! Tutti i dettagli

(Di giovedì 1 agosto 2024) Valentinpresto diventerà un nuovo giocatore delraggiunto con l’sia sulla formula che sulle cifre. Le prossime tappe.– Ci siamo: Valentinsi appresta a diventare un nuovo giocatore del. Come riferisce l’Equipe, l’e ilhanno raggiunto unper il trasferimento del talentuoso argentino in Francia alla corte di Roberto De Zerbi. Nelle prossime ore,, reduce dalla vittoria della Copa America con l’Argentina di Lautaro Martinez, rientrerà a Milano per prolungare il suo contratto con l’fino al 2029. Tappa propedeutica prima di volare pere firmare per il suo nuovo club. Inoltre, proprio oggi ilha anche ufficializzato la cessione di Sarr al Crystal Palace, liberando spazio al classe 2005.