Ariano nel Polesine stasera lo spettacolo musicale dei Fedra Ensemble

(Di giovedì 1 agosto 2024)nel(Rovigo), 1 agosto 2024 – Santa Maria in Punta, lingua di terra palustre che taglia in due il corso del Po, questa sera alle 21.30 ospiterà il live ‘Chromatica, da Monteverdi a Lucio Dalla’ della nuova formazione ‘’. Una musica libera, che come lascia immaginare il titolo, sperimenta tra jazz, musica antica, classica, canzone d’autore ed improvvisazione. Un gruppo composto da Simona Severini, voce e chitarra acustica; Daniele Richiedei, violino e viola; Giulio Corini, contrabbasso, Peo Alfonsi, chitarra classica. Al termine del concerto è prevista una visita guidata gratuita nella Chiesa di Santa Maria del traghetto. L’evento è parte del cartellone di ‘Tra ville e giardini’, rassegna organizzata da Provincia di Rovigo, Ente Rovigo Festival, Regione del Veneto, Fondazione Cariparo e diciassette comuni polesani.