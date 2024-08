A che ora è oggi la gara di Palmisano? 20 km marcia femminile Olimpiadi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) A che ora è ladi Antonella, la 20 km della, alledi? Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdersi nulla. La campionessa olimpica in carica punta a confermarsi e sogna il bis nella capitale francese. Un’impresa per nulla semplice ma neanche impossibile per un’atleta del calibro della pugliese, che proverà quantomeno a lottare per il podio. L’ottimismo non manca ma neppure la concorrenza, con tante atlete ai nastri di partenza determinate a lasciarecon una medaglia. IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTO IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI INGIORNO PER GIORNO A che ora èladi? 20 kmLa 20 km diè in programma, giovedì 1° agosto, alle ore 09:50.