Uno di noi come finisce | spiegazione finale del film

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ultimo aggiornamento 31 Luglio 2024 1:25 pm by Redazione Uno di noi è uncon protagonisti Kevin Costner e Diane Lane. Si tratta della pellicola del 2020 diretta da Thomas Bezucha, che rappresenta l'adattamento cinematografico dell'omonimo libro di Larry Watson. La trama segue George, uno sceriffo in pensione che affronta con la moglie Margaret il lutto dopo la morte del figlio. I due abbandonano la fattoria dove vivono in Montana per riuscire a ritrovare il nipote, che si trova a vivere all'interno di una famiglia pericolosa. Uno di noi con Kevin Costner su Canale 5: riassunto della trama La trama di Uno di noi è ambientata nel Montana inizialmente, nel 1961.