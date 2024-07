Una sera all' Arena di Bercy tra i silenzi per Biles e l' argento delle Fate

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nel giorno del ritorno all’oro, Simonsi trova accantodamigelle d’onore inaspettate. Novantadue anni dopo l’unica medaglia olimpica della sua storia nella ginnastica artistica, quellaPiccole Pavesi nel 1928 ad Amsterdam, l’Italiacostruisce il suo piccolo grande miracolo a cinque cerchi. Manila Esposito, Alice D'Amato, Angela Andreoli, Giorgia Villa ed Elisa Iorio erano campionesse d’Europa in carica, non sono una squadra uscita dal nulla insomma, ma da lì a prendersi l’dietro alle marziane statunitensi ci passavano quattro rotazioni sui quattro attrezzi del concorso femminile. Non una passeggiata di salute, dal volteggio, alle parallele, dalla sbarra al corpo libero.