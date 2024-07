Terminator Zero | la fine del mondo è vicina nel nuovo trailer del reboot

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Netflix ha rilasciato ilufficiale di, la prossima serie televisiva del noto franchise. Netflix ha rilasciato ilufficiale di, il suo prossimodel noto franchise. La serie debutta nel Giorno del Giudizio, il 29 agosto, la stessa data in cui nel 1997, come rivelato in2: Il Giorno del Giudizio, la rete di intelligenza artificiale nota come Skynet prende coscienza di sé e usurpa i suoi padroni umani, portando a una guerra totale tra umanità e macchine. "Ladelarriva domani", è il terribile avvertimento che si sente nelmentre lo scienziato Malcolm Lee cerca di salvare il. Potete guardare il video in calce