Silvana Stanco dall’Irpinia alla Svizzera al trionfo alle Olimpiadi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiScorre sangue irpino nelle vene diMaria, in queste ore (di nuovo)ribalta mondiale per aver conquistato la medaglia d’argento nel trap femminile- tiro a volo dfossa olimpica-delledi Parigi 2024. Trentunenne nata a Zurigo, dove papà Donato scappò per salvarsi della macerie del terremoto del 1980 e dove poi ha ricostruito la sua vita e la sua famiglia, senza però mai dimenticare il suo paese di origine, Sturno, poco meno di tremila animependici del monte Frigento fino al fiume Ufita e dove vivono ancora molti parenti.