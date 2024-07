Parigi 2024 tiro a segno Silvana Stanco vola in finale nel trap Fuori Jessica Rossi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’Italia avrà una sua rappresentante oggi pomeriggio nelladelai Giochi Olimpici di. Come già accaduto tre anni fa a Tokyo, saràa difendere i colori azzurri nell’atto conclusivo che vedrà sei atlete a caccia del podio. La 31enne tiratrice, sesta ieri dopo i primi 75 piattelli di qualificazione, oggi è quasi perfetta e con un 49/50 chiude il round eliminatorio a 122/125, riuscendo ad accedere allacon il quinto score assoluto. Nulla da fare, invece, per la campionessa olimpica di Londra 2012. La classe ’92, già ieri autrice di tre errori, oggi inizia male e ne commette subito due nelle fasi iniziali. Si riprende nella seconda serie con un 25/25 ma è troppo tardi per scalare posizioni, anche perché le avversarie davanti a lei non sbagliano.