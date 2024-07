Oroscopo Paolo Fox giovedì 1 agosto 2024 | Acquario | Opportunità Lavorative all’Orizzonte

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’diFox per oggi,Ariete Non farti abbindolare da promesse allettanti; concentrati su situazioni concrete. In amore, fai il primo passo. Toro Evita polemiche, specialmente cone Leone. Modera la gelosia. Gemelli Riflette sulle tue opzioni. In amore, preparati a dichiararti. Cancro Attenzione alle spese. Nuovedi viaggio. Leone Dai priorità alle persone care. Stasera dedicati al relax. Vergine Affronta le responsabilità con calma. Non tutto è risolvibile. Bilancia Organizza i tuoi impegni; possibili nuovi incontri. Scorpione Gestisci i sentimenti con cautela. Evita le tentazioni. Sagittario Non rimandare decisioni importanti; affronta le sfide. Capricorno Trova emozioni in attività semplici. Oggi è una giornata riflessiva.in vista.