Mattino Cinque gioca d’anticipo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Appena un mese fa (venerdì 28 giugno) terminava la stagioneNews, ultimo a chiudere nel daytime di Canale 5, ma quest’anno la pausa sarà più corta del previsto. Il programma della mattina di Canale 5e richiama piuttosto velocemente da sotto l’ombrellone Francesco Vecchi e Federica Panicucci: il via della stagione 2024/2025 è infatti fissato per lunedì 2 settembre. La concorrenza di Rai1, rappresentata da Uno Mattina e Storie Italiane, si riaccenderà una settimana dopo (il calendario delle partenze Rai). Lo scorso annoNews tornò addirittura il 25 settembre, consentendo a Morning News di andare in onda per tre mesi. Dario Maltese – subentrato a Simona Branchetti – durerà dunque di meno: partito il 1° luglio, saluterà ildi Canale 5 il 30 agosto.