LIVE Errani Vavassori-Schuurs Koolhof 7-6 0-2 Olimpiadi tennis in DIRETTA | durissimo 1 set lo vinciamo noi!!!!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Prima vincente. 0-2 Niente da fare. Subiamo il break proprio sul servizio dell’uomo. Ancora però una gran risposta e un’ottima volèe parata da. 30-40 Il nastro devia il tentativo di chiusura a rete in tuffo di. Ha vita facile. Palla break. 30-30 GRANDE lob di dritto vincente di. Arcobaleno! 15-30 Chiudea rete su Sara. 15-15 Ancora il kick a segno di! 0-15 Il nastro beffa, che non riesce ad appoggiare la palla appena aldilà della rete. 0-1 A zero gli olandesi. Serviva però, ora. 40-0 Servizio e chiusura di. 30-0 Altra prima vincente dell’olandese. 15-0 Prima vincente di. 14:50 Ora 10? di cooling break. Un parziale in cui per due volte si sono brekkate e contro-brekkate le donne. Sul 6-5,era 30-15 al servizio.