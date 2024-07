La piccola odissea del chiosco che ha cambiato un pezzo di Milano Ecco cosa succede a Sugar

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ha fatto trascorrere belle serate d’estate a tanti gruppi di amici alla ricerca di un cocktail in città, quando la maggior parte dei locali sono chiusi. Ha trasformato una zona dipraticamente abbandonata, in un’area riqualificata per i residenti. Ha fatto molto per la città, ma non ha avuto lo stesso trattamento. Un bando perso per? A raccontarciè successo al miticoin Ripa di Porta Ticinese a due passi dalla movida, chiuso praticamente da un anno, è colui che ha creato il-chiringuito, facendolo diventare parte integrante del quartiere, Ivan Raviele: «Il mistero è solo perché non riapra, perché tutto il resto è molto chiaro. Io ho avuto in gestione il locale per dodici anni, ma alla scadenza della concessione non mi è stato rinnovata, ma è andato a bando come chiedono le direttiva europee. Avevo avuto rassicurazioni che sarebbe stato un proforma.