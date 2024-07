La civica benemerenza consegnata a Luca Banchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "A volte sono stato definito spigoloso, scontroso, c’è chi dice che ho un brutto carattere, ed io rispondo che menomale che ne ho uno. È proprio grazie al mio carattere che sono diventato ambasciatore del mio territorio". Così si esprimedurante la cerimonia per la consegna dellaal coach dal sindaco Vivarelli Colonna e dal presidente del Consiglio, Fausto Turbanti con questa motivazione: "Per il suo impegno costante nel formare giovani atleti, attraverso l’insegnamento di competenze tecniche e principi etici fondamentali per il loro sviluppo umano e sportivo, oltreché per gli illustri traguardi raggiunti a livello internazionale nella pallacanestro".