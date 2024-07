Judo finisce subito l’avventura olimpica di Christian Parlati nei -90 kg a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)si butta via e viene eliminato dopo 2’29” dai Giochi Olimpici dinella categoria -90 kg di. Una sconfitta inopinata al termine di una brutta prestazione da parte del 26enne azzurro, che si è fatto sorprendere da un avversario nettamente inferiore come lo statunitense John Jayne (qualificatosi per la rassegna a Cinque Cerchi grazie alla quota continentale e mai salito sul podio nel World Tour). Il napoletano classe 1998, sempre tra i primi cinque classificati nelle ultime tre edizioni del Mondiale, si presentava nella capitale francese come mina vagante per il podio da testa di serie numero 8. Purtroppo però il vicecampione iridato del 2022 non è entrato in gara con un atteggiamento ottimale, subendo sempre l’iniziativa del suo avversario ed incassando uno shido per passività dopo 1’21”.