Harris a Trump se hai qualcosa da dire dimmelo in faccia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nel suo comizio ad Atlanta Kamalaha usato più volte un tono di sfida aperta con Donald, deridendolo per la sua marcia indietro sul duello tv di settembre dopo essersi impegnato a farlo con Joe Biden ("non vi sembra bizzarro?") e auspicando che "riconsideri di incontrarmi sul palco del dibattito". "Donald, se haidain". "Il primo giorno del mio insediamento mi occuperò delle speculazioni sui prezzi e di abbassare i costi. Vieteremo altre commissioni nascoste e spese di mora a sorpresa che le banche e altre aziende usano per aumentare i loro profitti" ha promesso Kamalaad Atlanta. Inoltre la candidata dem in pectore per la Casa Bianca ha attaccatoparagonandolo nuovamente a truffatori e predatori sessuali, ma anche per la prima volta sull'immigrazione, il terreno dove lei appare più vulnerabile.