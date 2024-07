Ferito a colpi di pistola il pugile Kevin Di Napoli | grave il suo allenatore-educatore Il 28enne è agli arresti domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Stava andando in palestra ad allenarsi quando due persone in motorino hanno affiancato l’auto e gli hanno sparato al braccio. Questo è quanto accaduto aDidi Ostia (coinvolto nelle indagini sulla criminalità organizzata romana). Attualmente, ilsi trova in una comunità della provincia dicon il solo permesso di uscire per potersi allenare. Insieme a lui, sull’autovettura c’era Raffaele Scotti – di 62 anni –della struttura sportiva: è in gravi condizioni e ricoverato in prognosi riservata. Sei anni fa, Diera stato coinvolto nell’inchiesta Maverik sul clan dei Triassi, che fanno parte della malavita romana. Assolto in appello dall’accusa di aver svolto il ruolo di “picchiatore” per conto di Salvatore Sibio – ex boss di Ostia -, ilè aidal 2019 a causa di altri reati commessi.