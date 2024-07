Calendario scherma oggi Olimpiadi 2024 | orari 31 luglio tv programma tabellone dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024), mercoledì 31, va in scena la prova a squadre di sciabola maschile delledi. Sulle pedane del Grand Palais di Parigi l’Italia vuole riscattare una gara individuale sottotono, anche se le avversarie non mancano e subito l’esordio sarà complicatissimo. Il quartetto azzurro sarà composto da Michele Gallo, Luigi Samele, Luca Curatoli e Pietro Torre. I primi tre hanno disputato anche ilindividuale, con Samele che si è fregiato della seconda medaglia individuale della carriera, trovando uno splendido bronzo. Mentre hanno faticato molto di più Curatoli e il campione continentale in carica, con Torre pronto a subentrare in caso di evenienza. Il debutto ai quarti di finale sarà già da sparti acque, con l’avversariache sarà l’Ungheria.