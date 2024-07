Calendario nuoto oggi Olimpiadi 2024 | orari 31 luglio programma tv italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024), mercoledì 31, andrà in scena la quinta giornata delalledi Parigi. La “Paris La Defense Arena” sarà teatro delle sfide in vasca e in questo day-5 l’Italia vorrà dar seguito a quanto già ottenuto. Un percorso in cui la selezione guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, ha raccolto 2 ori e 2 bronzi. Fantastico quanto fatto ieri da Gregorio Paltrinieri. Il carpigiano, con coraggio leonino e classe, è andato a prendersi un bronzo molto significativo negli 800 stile libero. Un riscontro molto significativo, in considerazione del fatto che questa era teoricamente la distanza in cui Greg riteneva di essere meno competitivo Ora la palla passa a Simona Quadarella, che nella serata odierna, andrà a caccia di medaglie nella Finale dei 1500 stile libero donne.