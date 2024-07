Accordo raggiunto è fatta | per il Napoli pista definitivamente sfumata

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Non sarà lui l’erede di Osimhen: nella giornata di oggi hal’con la sua nuova squadra, visite mediche nelle prossime ore In casacontinua a tenere banco la questione attaccante. Victor Osimhen è al ritiro di Castel di Sangro in attesa di sviluppi in merito al suo futuro. LaPsg si è raffreddata, potrebbe invece scaldarsi quella che porta direttamente a Londra, sponda Blues. Il Chelsea è da tempo interessato al nigeriano: nessuna trattativa concreta, ma la voglia di Lukaku di Antonio Conte potrebbe facilitare la trattativa e il raggiungimento di un. Ad oggi, però, niente di troppo avanzato, e questo complica un po’ i piani del club azzurro. La posizione di De Laurentiis è molto chiara: Osimhen parte solo alle condizioni del, altrimenti resta e rispetta il contratto.