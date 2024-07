Una settimana ’Soglianosonica’ Si parte domani con Max Angioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Dalla sferzante ironia di uno degli artisti più quotati della nuova comicità italiana al migliore cantautorato della scuola romana anni Novanta, passando per l’indie-folk d’oltreoceano: ecco il biglietto da visita di Soglianosonica, la rassegna organizzata per il terzo anno consecutivo da Retro Pop Live, con il patrocinio del Comune di Sogliano al Rubicone, che dafino a mercoledì 7 agosto anima piazza Matteotti con il meglio della musica e della stand up comedy. Ad aprire le danze,alle 21.15, è Max, in tour con il suo spettacolo ‘Anche meno’: "non un semplice show - si legge nelle note -, ma una vera e propria opera d’arte, destinata a diventare il nuovo manifesto della cultura occidentale".