Turismo | per la Capitale europea cultura Bad Ischl Salzkammergut in 6 mesi 220mila visitatori

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Un bilancio con il segno ‘più' quello dei primi seidel progetto Bad2024, ladellache vede questa cittadina austriaca, con la regione circostante composta da 23 comuni, al centro di un rilancio turistico-le. Ma soprattutto di una delle più ampie strategie di sviluppo locale implementate in questa zona, famosa nella storia per l'estrazione del sale e per aver ospitato per 60 estati l'imperatore Francesco Giuseppe con la moglie, la famosa Sissi. Al 30 giugno, infatti, sono già stati realizzati 130 dei progetti in calendario (di cui 8 su 10 connessi al territorio). Sono statifinora, 827 i partecipanti tra artisti, scienziati ed esperti nazionali e internazionali, oltre a numerosi esponenti di associazioni locali e volontari.