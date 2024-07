Trenitalia modifiche sulla circolazione Napoli-Roma | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 –al programma didei trenilinea(via Formia) per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale. Laferroviaria sarà sospesa dal 3 al 23 agosto tra le stazioni di Villa Literno e Minturno e dal 19 al 20 agosto anche tra le stazioni di Villa Literno e Formia. Tutte le info Pertanto, alcuni treni Intercity e del Regionale di(Società Capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) subiranno deviazioni, limitazioni, e/o cancellazioni di percorso. In particolare: • i treni Intercity e Intercity Notte subiranno deviazioni via Cassino con conseguenti variazioni d’orario e perdita delle fermate di Latina, Monte San Biagio/Terracina, Formia-Gaeta e Aversa; alcuni treni effettuano fermata a Frosinone e Cassino.