Serie D Patarnello per il San Marino A Riccione arriva Likaxhiu

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Sane Unitedda più di qualche giorno si sono rimesse a correre sul campo. L’inizio di una nuova stagione si avvicina e le due squadre diD di casa nostra non vogliono farsi trovare impreparate. Fuori dal campo continuano a tenere banco le trattative di mercato. Molte delle quali si stanno rapidamente trasformando in acquisti. Sul Titano il direttore sportivo Bollini ha aggiunto alla rosa biancazzurra l’esterno Cosimo. Contratto di una stagione per il giocatore classe 2006, laterale di piede destro, cresciuto nelle giovanili del Lecce e chea Sandopo una stagione a Brindisi. Il nuovo acquisto è già disposizione di mister Cascione ed ha iniziato la preparazione con i suoi nuovi compagni nel ritiro di Monte Grimano Terme.