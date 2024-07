Ore e ore in palestra e poi succede che quella ciccetta quella che soprannominiamo la piccola pancia situata sotto l' ombelico rimane fedele all' appuntamento morbidezza nonostante gli sforzi Che fare?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 30 luglio 2024) Il trend topic di ogni estate è arrivato caldissimo nelle nostre to-do-list. Vedi alla voce addominali scolpiti. Un miraggio che può divenire realtà. Chequindi? Comeper avere addominali perfetti epiatta? Comeper migliorarsi un po’ in questo senso a poche ore dalla prova costume? Gonfiore, gonfiore, gonfiore. Se questa è la sensazione che avete e sognate ogni notte – come avere lapiatta – niente paura. Ci sono alcune piccole abitudini da adottare o modificare per centrare questo obiettivo senza troppo stress. Dieta, burn out e anche la scelta dello sport giusto sono elementi cruciali per evitare gonfiore e“decadente”.