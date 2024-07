Materie prime critiche il decreto legge non basta Più dipendenza dall' estero e impoverimento minerario

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 30 luglio 2024) il problema è che lo recepisce male. Non affronta due criticità fondamentali: in primis non tratta il tema della raffinazione. Per far sì che un materiale estratto possa essere fruibile per l'industria, occorre raffinarlo e nel Dl non è stato rivisto nessun tipo di stimolo all'attività di raffinazione, se non qualche riferimento vago. La seconda cosa ancora più critica è stato il non aver inserito il Ministero della Difesa dentro il Comitato tecnico, un problema serio in quanto esclude la Difesa da questo genere di attività. Segui su affaritaliani.it