LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | avanti con fatica il francese Chirault supera il turno la brasiliana Caetano in rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11 Primo set:(BRA) 9-10-8, Mashayikh (MAS) 10-8-9, punteggio totale di 27-27, set 1-1. Match equilibrato. 13.09 Ora tocca ai sedicesimi di finale femminili,(BRA) contro Mashayikh (MAS). 13.08 Shoot off: vince10-8 su Tai che si arrende alla fine: Set 6-5 per. 13.07 Si va allo Shoot-off! 13.04 Quinto set:(FRA) 10-8-9, Tai (TPE) 9-10-10, punteggio totale di 27-29, set 5-5. Sfida infinita si rialza Tai pareggiando i conti. 13.01 Quarto set:(FRA) 10-10-10, Tai (TPE) 9-9-8, punteggio totale di 30-26, set 5-3. Grande prova del. 12.58 Terzo set:(FRA) 9-9-10, Tai (TPE) 10-9-9, punteggio totale di 28-28, set 3-3. Pareggio, match assolutamente spettacolare. 12.55 Secondo set:(FRA) 10-9-9, Tai (TPE) 10-9-10, punteggio totale di 28-29, set 2-2.