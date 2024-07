LIVE Errani Paolini-Garcia Parry 5-4 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | le francesi recuperano il break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15pulisce la riga con la prima al centro. 15-15 Dopo due dritti sulla riga, salvati miracolosamente damette i piedi in campo ma spedisce in rete il dritto. 15-0 Ottimo kick ad uscire diprotegge bene la rete. È una bolgia il campo 7 con iche stanno trascinando le proprie beniamine. 5-4vince il braccio di ferro da fondo campo contro. 30-40 Si ferma a metà rete il dritto di, che in precedenza non era riuscita a chiudere al volo. Seconda 30-30 Risposta profonda di, chiude al volo. 30-15 Ottimo servizio di. 15-15 Dopo due voleechiude con lo smash. Lecontinuano a giocare versoal volo. 15-0 Sbaglia ancora. 5-3 Gioco: termina largo il rovescio di