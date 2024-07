Liti e risse in ufficio si rischia il posto? Ecco cosa sapere per evitare sanzioni disciplinari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 luglio 2024) Negli ambienti di lavoro, tra colleghi, è sempre preferibile instaurare e mantenere rapporti fondati sul rispetto e cordialità. In questo modo ne beneficia il lavoro di tutti e l’azienda può registrare risultati migliori in termini di performance dei singoli dipendenti. In breve, con un clima disteso e amichevole, tutti lavorano meglio. Tuttavia non di rado differenze caratteriali, contrasti di vedute e opinioni su temi di rilievo aziendale o extraaziendale – o una semplice battuta di troppo – costituiscono fonte di discussioni anche accese e assai vivaci. Nel peggiore dei casi, ci sono colleghi che passano alle ‘vie di fatto’, creando scompiglio ine disturbando le attività altrui.