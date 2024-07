Calhanoglu e Sommer a lavoro ad Appiano Gentile! Tra palestra e campo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Nuova giornata diadal Centro Sportivo, con il rientro di Hakane Yannagli ordini di Simone Inzaghi. SUBITO A– Dopo gli impegni a Euro2024 e le meritate vacanze, riecco adHakane Yann. I due, accolti calorosamente da mister Simone Inzaghi, hanno ripreso gli allenamenti cominciando con una sessione inper poi unirsi ai compagni sul. L’Inter è in piena fase di preparazione per la prossima stagione, con un focus particolare sul prossimo incontro amichevole contro il Pisa.pronti per la prossima sfida TRA– I nerazzurri scenderanno invenerdì 2 agosto all’Arena Garibaldi – Romeo Anconetani, dove affronteranno il Pisa.