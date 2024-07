Calciomercato Dilettanti Tutte le trattative e le ufficialità dell’estate 2024 della Vallesina e dintorni dalla Serie D alla Terza Categoria – 29 luglio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) ChiappaCastelleonese, Ugili promosso in Prima SquadraCastelfrettese. Gli Under dei Portuali Dorica. FernandezVigor Senigallia. Burini e Natali promossi in Prima Squadra al Marina. ProperziTreiese. Cerasa passa dagli AllieviPrima SquadraCastelfrettese. I saluti del Trecastelli. Shtjefanaku all’Aesse Senigallia., estate– Leggiamo le ultime novità dinella. Martedì 30A destra Francesco Chiappa PRIMA– Castelleonese, arriva Francesco Chiappa. Il classe 2005, centrocampista, è cresciuto nel vivaioVigor Senigallia e nella passata stagione ha giocato nella Juniores Regionale vigorina. Federico Ugili PRIMA– Castelfrettese, promosso in Prima Squadra il centrocampista Federico Ugili.