Boxe oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 30 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Si riparte con la, e c’è ancora Italia a mettersi nel solco della speranza di trovare qualche cosa d’ideale in tema di medaglie a cinque cerchi. La situazione attuale fa sì che, fondamentalmente, molto, se non tutto, ricada nelle mani di Irma Testa. Per la pugile alla terza volta ai Giochi Olimpici è serale l’esordio con la cinese Xu, quello nel quale vuole far partire una rassegna a cinque cerchi in cui non ci si può nascondere per quanto riguarda l’obiettivo finale. C’è da arrivare alla seconda settimana, quella che decide tutto, quella che porta fin dentro le viscere degli impianti del Roland Garros. Il primo passo è qui, e la speranza dell’intera spedizione tricolore è che la si possa trovare in forma. I tornei olimpici disi svolgono in un arco di tempo che si protrae fino sabato 10 agosto.