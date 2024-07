Altre denunce di stupro | continuerà così finché gli aggressori sapranno di poter restare impuniti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Nei giorni scorsi, duedisono state poste all’attenzione della cronaca. Una riguarda due fotografi che lavoravano in una agenzia di moda, denunciati da cinque donne. Le violenze sarebbero state commesse tra l’aprile del 2023 e il febbraio scorso. Il comportamento degliè stato esecrabile: attiravano le modelle con la proposta di realizzare una campagna contro la violenza sessuale come volessero violare e nello stesso tempo prendere in giro, sfottere, la lotta politica contro il femminicidio. Un altro caso riguarda la denuncia per violenze sessuali e lesioni aggravate da parte di un’allieva della scuola sottufficiali di Coppito (L’Aquila) che ha denunciato il suo istruttore, un capitano della Guardia di Finanza, mentre altri tre sottufficiali sarebbero stati indagati per favoreggiamento in maltrattamenti.