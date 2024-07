Sesso 31 luglio Giornata orgasmo esperti | No tabù e si parli di test e prevenzione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Milano, 29 lug. (Adnkronos Salute) - E' uno dei momenti più intimi di una coppia, ma per un giorno all'anno - il 31, sebbene di date dedicate ce ne siano più di una - si accendono i riflettori sull', su quella tempesta di reazioni che portano al culmine del piacere sotto le lenzuola. A lungo sottovalutato e schiacciato dai, parlarne "non significa solo affrontare il tema del piacere fisico - fanno notare per esempio glidi Anlaids Lombardia, che si occupano di sensibilizzare sulladelle malattie sessualmente trasmesse come l'Hiv - ma anche delle disparità di genere, delle differenze tramaschile e femminile e, più in generale, significa parlare di libertà considerando che, nel mondo, a molte ragazze i diritti vengano negati, tramite pratiche disumane come le mutilazioni genitali.