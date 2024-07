Olimpiadi ecco qual è l’età ideale per vincere in atletica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dick Fosbury. Il suo è un racconto di un successo unico, e non solo per l’invenzione del salto in alto dorsale. Perché, come si direbbe di un virtuoso del violino come Niccolò Paganini, non ha concesso repliche. Ha vinto la medaglia d’oro olimpica (nuovo record a 2,24 centimetri) a Città del Messico nel 1968 e poi si è ritirato. Inche modo, una storia davvero curiosa. Anche perché lo stile da lui creato è poi divenuto realtà per i saltatori, soppiantando le altre modalità di oltrepassare l’asticella. La vicenda di Fosbury, inche modo, ci dice che ci sono momenti nella vita di un atleta che diventano cruciali. E le, con la loro ripetitività quadriennale, sono una competizione in cui occorre giungere al meglio.