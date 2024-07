Nuoto Parigi 2024 Ceccon d’oro | Emozionato rimesso le cose al loro posto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Uno stratosferico Thomasvince i 100 dorso uomini ai Giochi Olimpici di. Il 23enne di Thiene si prende il palcoscenico della Defense Arena die tocca in 52.00 battendo il cinese Xu Jiau (52.32) e l’americano Ryan Murphy (52.39). Primo oro olimpico per, terza medaglia ai Giochi dopo l’argento nella 4×100 a Tokyo e il bronzo due giorni fa sempre nella 4×100, che ha parlato così alla stampa dopo il trionfo nelle acque francesi: “È stata una gara difficile tatticamente e fisicamente. Ho deciso di passare forte perché il cinese e Murphy erano partiti forte. Negli ultimi metri ero in debito ma ho vinto grazie all’ottimo a passaggio ai 50. Ho imparato dai miei errori a Fukuoka. Mi ero scaldato troppo poco sia mattina che pomeriggio. La cosa che mi è piaciuta di più di oggi è la gestione gara.